Yenimahalle Belediyespor, EHF Avrupa Kupası'nda Veneco Velo'yi mağlup etti

Yenimahalle Belediyespor kadın hentbol takımı EHF Avrupa Kupası 2. tur maçında rakibi Veneco Velo'yi 29-25 mağlup etti.

Yenimahalle Belediyespor, Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında, evinde Hollanda temsilcisi Veneco Velo'yi 29-25 mağlup etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısını 15-14 skorla üstün kapatan Yenimahalle Belediyespor, ikinci yarıda da rakibine geçit vermedi.

İkinci yarıda da sonuç değişmedi

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Yenimahalle'nin en çok gol atan oyuncusu 8 golle Elif Yaren olurken, skora Gülcan 6, Hatice 6, Sena Nur 5, Betül 2, İlayda ve Demet'de 1 golle katkı sağladı.

Rövanş maçı 30 Eylül'de

İki takım arasındaki rövanş maçı ise 30 Eylül Cumartesi günü Hollanda'da oynanacak. Wateringen Veneco Velo Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabaka 20.00'de başlayacak. - ANKARA