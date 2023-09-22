Yenimahalle Belediyespor, EHF Avrupa Kupası'nda yarın Veneco Velo'yu ağırlayacak
Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası ikinci tur ilk maçında yarın Hollanda'nın Veneco Velo takımıyla karşılaşacak.
Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası ikinci tur ilk maçında yarın Hollanda'nın Veneco Velo takımıyla karşılaşacak.
Ankara'daki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
Rövanş maçı ise 30 Eylül Cumartesi günü Hollanda'da Wateringen Veneco Velo Salonu'nda yapılacak.
Kaynak: AA / Spor