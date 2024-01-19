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Yenimahalle Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavak ile rövanş maçına çıkacak

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Yenimahalle Belediyespor, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ikinci maçında Armada Praxis Yalıkavak ile deplasmanda karşılaşacak. İlk maçı kaybeden Yenimahalle Belediyespor, rövanş maçında galibiyet arayacak.

Yenimahalle Belediyespor, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ikinci maçında, yarın deplasmanda Armada Praxis Yalıkavak ile karşılaşacak.

Armada Praxis Yalıkavak-Yenimahalle Belediyespor maçı, Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Kosovalı hakemler Sherif Xhema ve Besfort Jahja yönetecek.

Ankara Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan ilk maçta Armada Praxis Yalıkavak, Yenimahalle Belediyespor'u 27-23 yenmişti.

Kaynak: AA / Spor

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