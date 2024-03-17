Yenimahalle Belediyespor, Aksaray Belediyespor'u mağlup etti
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 19. haftasında Yenimahalle Belediyespor, deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 39-26 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 15-10 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Yenimahalle Belediyespor, karşılaşmayı 39-26 kazandı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Yenimahalle Belediyespor, deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 39-26 mağlup etti.
Aksaray Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 15-10 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Yenimahalle Belediyespor???????, karşılaşmayı 39-26 kazandı.