Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü Spor Akademisi Yeni Dönem Derslerine Başlıyor

Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü, Masa Tenisi, Voleybol, Taekwondo, Okçuluk, Kick Boks, Jimnastik, Tenis, Basketbol ve Futbol branşlarında düzenliyor. 7-14 yaş arası Yenimahalleliler için alanında deneyimli antrenörler eşliğinde hafta sonu yapılacak spor akademisi dersleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi ve Batıkent Ali Öcal Futbol Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü, Spor Akademisi için yeni dönem derslerine başlıyor.

Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü Akademi derslerini Masa Tenisi, Voleybol, Taekwondo, Okçuluk, Kick Boks, Jimnastik, Tenis, Basketbol ve Futbol branşlarında düzenliyor. 7-14 yaş arası Yenimahalleliler için alanında deneyimli antrenörler eşliğinde hafta sonu yapılacak spor akademisi dersleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi ve Batıkent Ali Öcal Futbol Stadı'nda gerçekleştirilecek. Ön kayıt yaptırmak isteyen ilçe sakinleri www.yenimahallebelediyesisporkulubu.com web sitesi üzerinden ve 344 88 86 - 315 99 14 numaralı telefondan detaylı bilgiye ulaşabiliyor.

5 yıldızlı spor tesislerinde ilçe sakinlerine sağlık için spor yapma imkanı sunan ve genç yetenekleri keşfederek spor camiasına kazandıran Yenimahalle Belediyesi, Yenimahalleli çocukları spora teşvik etmek amacıyla eğitimlerini yıl boyu sürdürüyor. Yenimahalle Belediyesi Spor Akademisi, 23 Eylül Cumartesi futbol branşında ve 30 Eylül Cumartesi günü diğer branşlarda eğitimlere başlıyor.

Yenimahalle'de eğitime olduğu kadar spora da büyük yatırım yapıldığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yenimahalle'de spor sevgisini çocuk yaşta kazandırmak amacıyla ilçemizin dört bir yanına yüzme havuzları ve spor tesisleri kazandırdık. Amacımız çocuklarımızı kötü alışkanlıklar yerine spora yöneltmek ve sağlıklı bir neslin yetişmesine katkı sunmak. Yenimahalle'ye kazandırdığımız 5 yıldızlı spor tesisleri gençlerimizin birçok spor branşında kendini geliştirmesine olanak sağlıyor. Alanında uzman eğitmenlerimiz yaz kış düzenlenen derslerle gençlerimizin gelişimine büyük katkı sunuyor. Tüm çocukları spora yönelmeye ve derslerimize katılmaya davet ediyorum" diye konuştu. - ANKARA