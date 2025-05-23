Yenikaramanspor U15 Türkiye Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu
U15 Türkiye Şampiyonası'nın 1. kademe müsabakalarında Bursa temsilcisi Yenikaramanspor şampiyonluk ipini göğüsledi. Bilecik'te düzenlenen şampiyonada, finale kalan iki takım arasında oynanan maç golsüz sonuçlanırken, penaltılarla Yenikaramanspor galip geldi.
U15 Türkiye Şampiyonasının 1'inci kademe müsabakalarına Bilecik ev sahipliği yaparken, Bursa temsilcisi Yenikaramanspor şampiyon oldu.
U15 Türkiye Şampiyonasının 1'inci kademe müsabakalarının Bilecik etabında 6 takım katılırken, A ve B gruplarında 3'er takım yer aldı. Geçilen kuralar sonrasında A grubunda Büyük Çekmece Gençordu Spor, Bursa Fethiye İdman Yurdu, Eskişehir Şekerspor, B grubundan İstanbul Dudulluspor, Kocaeli Yeşilovaspor, Bursa Yenikaramanspor yer aldı. A grubundan birinci Büyük Çekmece Gençordu Spor olurken, B Grubunu birinci Yenikaramanspor oldu. İki takım Bilecik Sentetik Sahası'ndan şampiyonluk maçına nçıkarken, 40'ar dakikalık 2 devre golsüz sonuçlandı. Ardından seri penaltı atışlarına geçirlirken, Yenikaramanspor maçı 6-5 kazandı.
Müsabakayı Bilecik ASKF Nusret Tosun da izlerken, maç sonunda iki takım oyuncuları tebrik etti. - BİLECİK