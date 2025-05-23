Yenikaramanspor U15 Türkiye Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu

U15 Türkiye Şampiyonasının 1'inci kademe müsabakalarına Bilecik ev sahipliği yaparken, Bursa temsilcisi Yenikaramanspor şampiyon oldu.

U15 Türkiye Şampiyonasının 1'inci kademe müsabakalarının Bilecik etabında 6 takım katılırken, A ve B gruplarında 3'er takım yer aldı. Geçilen kuralar sonrasında A grubunda Büyük Çekmece Gençordu Spor, Bursa Fethiye İdman Yurdu, Eskişehir Şekerspor, B grubundan İstanbul Dudulluspor, Kocaeli Yeşilovaspor, Bursa Yenikaramanspor yer aldı. A grubundan birinci Büyük Çekmece Gençordu Spor olurken, B Grubunu birinci Yenikaramanspor oldu. İki takım Bilecik Sentetik Sahası'ndan şampiyonluk maçına nçıkarken, 40'ar dakikalık 2 devre golsüz sonuçlandı. Ardından seri penaltı atışlarına geçirlirken, Yenikaramanspor maçı 6-5 kazandı.

Müsabakayı Bilecik ASKF Nusret Tosun da izlerken, maç sonunda iki takım oyuncuları tebrik etti. - BİLECİK