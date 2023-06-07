Üye Girişi
Haberi Paylaş
Yenice Kaymakamı, Türkiye Şampiyonu Sporcu Sümeyye Işıktaş'ı Ödüllendirdi

Yenice Kaymakamı, Türkiye Şampiyonu Sporcu Sümeyye Işıktaş'ı Ödüllendirdi

Spor Haberleri

Judo Spor Toto Minikler Türkiye Şampiyonası Kadınlar +57 kilogram kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Sümeyye Işıktaş, Yenice Kaymakamı Musa Göktaş tarafından çeyrek altın ile ödüllendirildi. Kaymakam Göktaş, genç sporcuyu tebrik ederek Yenice İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cem Özden ile Judo Antrenörü Kadir Bingöl'ü de Başarı Belgesi ile ödüllendirdi.

Türkiye Şampiyonu sporcu Yenice Kaymakamı Musa Göktaş tarafından ödüllendirildi.

Judo Spor Toto Minikler Türkiye Şampiyonası Kadınlar +57 kilogram kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak madalya kazanan ve Türkiye'yi Romanya'da düzenlenecek Balkanlar Judo Şampiyonasında temsil edecek olan Yenice Yeşilyurt Ortaokulu 5. sınıf Öğrencisi Sümeyye Işıktaş, Yenice Kaymakamı Musa Göktaş'ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Göktaş, genç sporcuyu tebrik ederek çeyrek altın ile ödüllendirdi. Yenice Kaymakamı Musa Göktaş öğrencinin yetişmesindeki katkılarından dolayı Yenice İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cem Özden ile Judo Antrenörü Kadir Bingöl'ü de Başarı Belgesi ile ödüllendirerek kendilerine teşekkür etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Yenice Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title