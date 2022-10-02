Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni Zelanda Rallisi'ni kazanan Rovanpera, WRC tarihindeki en genç şampiyon oldu

Spor Haberleri

Yeni Zelanda Rallisi'ni kazanan Rovanpera, WRC tarihindeki en genç şampiyon oldu

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) Toyota Gazoo takımı adına yarışan Fin pilot Kalle Rovanpera, 2022 sezonunun bitimine iki etap kala şampiyonluğunu ilan etti.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) Toyota Gazoo takımı adına yarışan Fin pilot Kalle Rovanpera, 2022 sezonunun bitimine iki etap kala şampiyonluğunu ilan etti.

Sezonun 11. ayağı, Yeni Zelanda'da düzenlendi. 17 etaptan oluşan mücadeleyi, 2 saat 48 dakika 01.4 saniyede bitiren Rovanpera, sezonun 6, kariyerinin 8. ralli zaferine ulaştı.

Böylece pilotlar klasmanında 237 puana yükselen Fin sürücü, bitime iki etap kala en yakın rakibi Ott Tanak ile arasındaki farkı 64 puana çıkararak ilk WRC şampiyonluğunu yaşadı.

WRC'de 22 yaşında zafere ulaşan Rovanpera, 1995'te 27 yaşındayken kazanan Colin McRae'ye ait en genç şampiyon olma rekorunu da ele geçirdi.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Yeni Zelanda Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title