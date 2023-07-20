FIFA Kadınlar 2023 Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Yeni Zelanda, Norveç'i 1-0 mağlup etti.

FIFA Kadınlar 2023 Dünya Kupası'nın açılış maçında Yeni Zelanda ile Norveç karşı karşıya geldi. Eden Park'ta oynanan A Grubu mücadelesinde ev sahibi Yeni Zelanda rakibini 1-0 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı. Yeni Zelanda'ya galibiyeti getiren golü 48'inci dakikada Hannah Lilian Wilkinson kaydetti. Ayrıca mücadelenin 90'ıncı dakikasında Yeni Zelanda, Ria Percival'ın ayağından bir penaltı atışından faydalanamadı. Gruptaki 2'nci maçlarda Yeni Zelanda 25 Temmuz Salı günü TSİ 08.30'da Filipinler ile karşılaşacak. Norveç ise aynı gün TSİ 11.00'de İsviçre ile mücadele edecek.