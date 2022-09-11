Yeni transferler kadroya alındı! Kasımpaşa-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Galatasaray'da yeni transferlerden Jensen, Yusuf Demir ve Raschida kadroya alınırken, bu futbolcular mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak. Henüz hazır olmayan Icardi ve Mata ise kadroda yer almıyor.