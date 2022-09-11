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Yeni transferler kadroya alındı! Kasımpaşa-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Spor Haberleri

Yeni transferler kadroya alındı! Kasımpaşa-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Galatasaray'da yeni transferlerden Jensen, Yusuf Demir ve Raschida kadroya alınırken, bu futbolcular mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak. Henüz hazır olmayan Icardi ve Mata ise kadroda yer almıyor.

Kasımpaşa ile Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Geçen hafta Gaziantep FK'yi deviren sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa'yı da yenerek galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

GALATASARAY'DA TEK EKSİK VAR

Sarı-kırmızılı takımda 1 futbolcu, Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek. Ligde 5. haftadaki Gaziantep FK müsabakasında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı, lacivert-beyazlı takım karşısında süre alamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Sadık, Graovac, Mortadha, Tirpan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus Akgün, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Gomis.

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