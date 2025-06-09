Yeni Spor Salonu'nda Artistik Cimnastik Kurslarına Yoğun İlgi

Yeni Spor Salonu'nda Artistik Cimnastik Kurslarına Yoğun İlgi
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Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen artistik cimnastik kursları, uzman antrenörler eşliğinde yapılmakta ve her yaştan sporcu tarafından ilgiyle katılmaktadır. Gençlik ve Spor İl Müdürü, kursların geleceğin başarılı sporcularını yetiştireceğine inanıyor.

Yeni Spor Salonu'nda uzman antrenörler eşliğinde sürdürülen artistik cimnastik kursları, sporcuların yoğun katılımıyla büyük ilgi görüyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Yeni Spor Salonu'nda, artistik cimnastik kursları kapsamında düzenlenen antrenmanlar aralıksız devam ediyor. Uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalar, sporcuların yoğun katılımıyla dikkat çekiyor.

Her yaştan sporcunun ilgi gösterdiği kurslarda, temel hareketlerden ileri seviye tekniklere kadar geniş bir yelpazede eğitim veriliyor. Genç yeteneklerin hem fiziksel gelişimlerine hem de sportif becerilerine katkı sağlayan kurslar, aynı zamanda disiplinli bir spor alışkanlığının kazandırılmasını hedefliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, artistik cimnastik branşına gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, geleceğin başarılı sporcularının bu kurslardan yetişeceğine inandıklarını ifade etti. Antrenmanların yıl boyunca belirli periyotlarla devam edeceği bildirildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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