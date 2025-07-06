Yeni Sezon Hazırlıkları Başlıyor
Sarı-kırmızılı ekip yeni sezon hazırlıklarına devam ederken, Fenerbahçe ve Beşiktaş da sağlık kontrolleri ve antrenmanlarla sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Aynı zamanda, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 664'üncüsü de gerçekleştiriliyor.
Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
FENERBAHÇE
- İstanbul'da toplanacak olan sarı-lacivertli futbolcular, sağlık kontrollerinden geçecek.
BEŞİKTAŞ
11.00 - 16.00 Siyah-beyazlılar yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürecek.
BASKETBOL
- 18 Yaş Altı Kadınlar Eurobasket
19: 00 Polonya U18 - Türkiye U18
KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ
- 664'üncü Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde müsabakalar tamamlanacak.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI
15.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak. (Edirne)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor