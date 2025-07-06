Yeni Sezon Hazırlıkları Başlıyor

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Sarı-kırmızılı ekip yeni sezon hazırlıklarına devam ederken, Fenerbahçe ve Beşiktaş da sağlık kontrolleri ve antrenmanlarla sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Aynı zamanda, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 664'üncüsü de gerçekleştiriliyor.

Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

FENERBAHÇE

- İstanbul'da toplanacak olan sarı-lacivertli futbolcular, sağlık kontrollerinden geçecek.

BEŞİKTAŞ

11.00 - 16.00 Siyah-beyazlılar yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürecek.

BASKETBOL

- 18 Yaş Altı Kadınlar Eurobasket

19: 00 Polonya U18 - Türkiye U18

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ

- 664'üncü Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde müsabakalar tamamlanacak.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI

15.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak. (Edirne)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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