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Yeni rotalar keşfeden millî sporcunun son durağı Şarhöyük kazı alanı oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Yeni rotalar keşfeden millî sporcunun son durağı Şarhöyük kazı alanı oldu

Eskişehir'de doğa yürüyüşü, motokros ve dağ bisikleti sportif faaliyetleri için yeni rotalar keşfeden milli bisikletçi Gökay Konuk'un son durağı Şarhöyük (Dorlion) kazı alanı oldu.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de doğa yürüyüşü, motokros ve dağ bisikleti sportif faaliyetleri için yeni rotalar keşfeden milli bisikletçi Gökay Konuk'un son durağı Şarhöyük (Dorlion) kazı alanı oldu.

Eskişehir Bisiklet Topluluğu Takım Kaptanı Gökay Konuk, doğa sporu aktiviteleri için yeni rotalar keşfetmeye devam ediyor. Doğa yürüyüşü, motokros ve dağ bisikleti faaliyetleri için bisikletiyle şehrin bilinmeyen noktalarını gezen Konuk son olarak incelemelere ara verilen Şarhöyük (Dorlion) Kazı Alanı'na ulaştı. Eskişehir'deki ilk yerleşim yeri olarak bilinen Şarhöyük'ün çevresinde bisikletiyle tur atan Konuk, bölgenin dağ bisikleti parkuru olarak değerlendirilebileceğini belirtti. - ESKİŞEHİR

Yeni rotalar keşfeden millî sporcunun son durağı Şarhöyük kazı alanı oldu

Yeni rotalar keşfeden millî sporcunun son durağı Şarhöyük kazı alanı oldu

Yeni rotalar keşfeden millî sporcunun son durağı Şarhöyük kazı alanı oldu

İhlas Haber Ajansı / Spor

Eskişehir, Bisiklet, Spor, Haberler

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