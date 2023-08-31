Yeni Osmanlı Evlad-ı Ecdad Geleneksel Atlı ve Okçuluk Kulübü Başkanı Ercan Kara, Okçuluk Sporunu Yapmaya Davet Ediyor

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kurulu olan Yeni Osmanlı Evlad-ı Ecdad Geleneksel Atlı ve Okçuluk Kulübü'nün Başkanı Ercan Kara, tüm vatandaşları okçuluk sporunu yapmaya davet etti. Kara, son olarak Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde etti.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kurulu olan ve şimdiye kadar birçok yarışmada başarı elde eden Yeni Osmanlı Evlad-ı Ecdad Geleneksel Atlı ve Okçuluk Kulübü'nün Başkanı Ercan Kara, 7'den 77'ye bütün vatandaşları okçuluk sporunu yapmaya davet etti.

Başkan Ercan Kara, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından 2023 yılı etkinlikleri çerçevesinde Konya'da 21-23 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Celaleddin Karatay Kupası'nda 50 yaş üstü 50 libre sınırlı hava koşusunda 2'inci oldu. Başkan Kara, son olarak 25-27 Ağustos tarihleri arasında Erzincan'da gerçekleştirilen Mengücek Gazi Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası'nda 3 kategoride yapılan yarışmalardan biri olan 50 yaş üstü 50 libre sınırlı karışık hava klasmanında ilk sırayı elde ederek Türkiye şampiyonu oldu. Başkan Kara, Erzincan'daki şampiyonanın sona ermesinin ardından düzenlenen törenle birincilik ödülünü Erzincan İl Gençlik ve Spor Müdürü Volkan Burak Mumcu'dan teslim aldı.

" Eskişehir'i Türkiye Şampiyonalarında alnımızın akıyla temsil ettik"

Sivrihisar ilçesinde 2016 yılından itibaren faaliyet gösteren Yeni Osmanlılar Evlad-ı Ecdad Geleneksel Türk Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Ercan Kara, kazandığı bu önemli başarıları değerlendirdi. Başkan Kara, Eskişehir'i, Türkiye genelinde federasyon bünyesinde davet edildiği turnuvalarda başarılı bir şekilde temsil ettiğini söyledi. Kulübün hem başkanı, hem antrenörü hem de sporcusu olan Kara, bu zamana kadar kendi imkanları ile bu başarıyı elde ettiklerini belirterek, "Kazandığımız bu başarı kolay elde edilebilecek bir başarı değil. Okçuluk basit bir spor gibi görünüyor ama zor. Eskişehir'i Türkiye Şampiyonalarında alnımızın akıyla temsil ettik. Allah'a şükür derece etme fırsatı da yakaladık.

Ecdada olan sevgi ve saygımız büyük. Kur'an-ı Kerim'de ve Hadis-i Şeriflerde övülen bu sporun samimiyet ile yapmanın bereketini yaşıyoruz. Bu sebeple halkımızı örf, adet, gelenekler ve dinimizin güzelliklerini maddi ve manevi anlamda yaşıyoruz. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızı ata sporumuzu yapmalarını davet ediyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR