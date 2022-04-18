TFF Merkez Hakem Kurulunun yeni başkanı Sabri Çelik oldu - Haberler

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TFF Merkez Hakem Kurulunun yeni başkanı Sabri Çelik oldu

AA - Emre Doğan - Spor
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TFF Merkez Hakem Kurulunun yeni başkanı Sabri Çelik oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı'na Sabri Çelik getirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı'na Sabri Çelik getirildi.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, TFF Yönetim Kurulunun yaptığı toplantıda MHK Başkanı ve üyelerini belirlediği belirtildi.

Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulunda yer alan isimler şöyle:

Muhittin Boşat, Murat Ilgaz, Erol Ersoy, Orhan Erdemir, İsmet Arzuman, Hikmet Öksüzoğlu, İbrahim Çınar, Dursun Cumali Sucu.

AA / Emre Doğan - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Sabri Çelik, Spor, Haberler

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