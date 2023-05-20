Yeni Mersin İdmanyurdu TFF 2'nci Lig'e yükseldi

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'un son haftasında şampiyonluk yarışı veren Yeni Mersin İdman Yurdu sahasında küme düşme hattında yer alan Yomraspor'u konuk etti. Mersin ekibi, karşılaşmadan 5-1'lik sonuçla galip ayrılarak puanını 68'e yükselterek, grubunu ilk sırada bitirdi. 34 puanda kalan Yomraspor ise Şile Yıldızspor ve Eskişehirspor'un ardından Bölgesel Amatör Lig'e düşen 3'üncü takım oldu.