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Yeni Mersin İdmanyurdu TFF 2'nci Lig'e yükseldi

Yeni Mersin İdmanyurdu TFF 2'nci Lig'e yükseldi

Spor Haberleri

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Yeni Mersin İdmanyurdu, Yomraspor'u 5-1 mağlup ederek, 2'nci Lig'e yükseldi.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'un son haftasında Yeni Mersin İdmanyurdu sahasında Yomraspor'u 5-1 mağlup ederek, 2'nci Lig'e yükseldi.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'un son haftasında şampiyonluk yarışı veren Yeni Mersin İdman Yurdu sahasında küme düşme hattında yer alan Yomraspor'u konuk etti. Mersin ekibi, karşılaşmadan 5-1'lik sonuçla galip ayrılarak puanını 68'e yükselterek, grubunu ilk sırada bitirdi. 34 puanda kalan Yomraspor ise Şile Yıldızspor ve Eskişehirspor'un ardından Bölgesel Amatör Lig'e düşen 3'üncü takım oldu.

Yeni Mersin İdmanyurdu'na galibiyeti getiren golleri 39'uncu dakikada Umut Aydın, 52 ve 74'üncü dakikalarda Tunç Murat Behram, 58'inci dakikada Onur Beytaş ile 88'inci dakikada Furkan Güneş kaydetti. Konuk Yomraspor'un mücadeledeki tek golü ise 70'nci dakikada Hasan Kaşıkara'dan geldi. Karşılaşmanın ardından Yeni Mersin İdmanyurdu teknik heyeti ve oyuncuları, şampiyonluk coşkusunu taraftarlarıyla yaşadı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Spor

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