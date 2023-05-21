TFF 3. Ligi 1. Grup'un son maçında evinde Yomraspor'u 5-1 yenen Yeni Mersin İdmanyurdu, TFF 2. Lig'e yükseldi. Rakibi Yomraspor ise bir alt lige düştü.

TFF 3. Ligi 1. Grup'un son maçında evinde Yomraspor'u 5-1 yenen Yeni Mersin İdmanyurdu, TFF 2. Lig'e yükseldi. Rakibi Yomraspor ise bir alt lige düştü.

TFF 3. Lig gruplarında son maçlar oynandı. 1. Grup da mücadele eden Yeni Mersin İdmanyurdu, Mersin Stadyumu'nda şampiyonluk maçına çıktı. Tüm stadın dolduğu maçta etkili oynayan ev sahibi ekip, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda baskısını artıran Mersin ekibi, maçı 5-1 kazanarak grubu lider tamamladı ve TFF 2. Lig'e yükseldi. Rakibi Yomraspor ise aldığı mağlubiyetle birlikte bir alt lige düştü.

Maçın ardından seyirciler ve oyuncular büyük bir sevinç yaşarken, sahada uzun süre şampiyonluk coşkusu yaşandı. Maçı izleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de maçın ardından sahaya inerek oyuncuların sevincine ortak oldu. - MERSİN