Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Yeni Mersin İdmanyurdu TFF 2. Lig'e yükseldi

Yeni Mersin İdmanyurdu TFF 2. Lig'e yükseldi

Spor Haberleri

TFF 3. Ligi 1. Grup'un son maçında evinde Yomraspor'u 5-1 yenen Yeni Mersin İdmanyurdu, TFF 2. Lig'e yükseldi. Rakibi Yomraspor ise bir alt lige düştü.

TFF 3. Ligi 1. Grup'un son maçında evinde Yomraspor'u 5-1 yenen Yeni Mersin İdmanyurdu, TFF 2. Lig'e yükseldi. Rakibi Yomraspor ise bir alt lige düştü.

TFF 3. Lig gruplarında son maçlar oynandı. 1. Grup da mücadele eden Yeni Mersin İdmanyurdu, Mersin Stadyumu'nda şampiyonluk maçına çıktı. Tüm stadın dolduğu maçta etkili oynayan ev sahibi ekip, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda baskısını artıran Mersin ekibi, maçı 5-1 kazanarak grubu lider tamamladı ve TFF 2. Lig'e yükseldi. Rakibi Yomraspor ise aldığı mağlubiyetle birlikte bir alt lige düştü.

Maçın ardından seyirciler ve oyuncular büyük bir sevinç yaşarken, sahada uzun süre şampiyonluk coşkusu yaşandı. Maçı izleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de maçın ardından sahaya inerek oyuncuların sevincine ortak oldu. - MERSİN

Mersin Seçim Sonuçları
Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2019
Mersin Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Mersin İdmanyurdu Mersin Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title