Yeni Mersin İdman Yurdu'nda hakem isyanı

Kulüp Başkanı Metin Saltık yaptığı açıklamada 3 yıldır play off finallerinde kaybettiğimiz şampiyonluk hedefini bu yıl kaybetmemek için sezon başından beri büyük bir arzu ve istek ile çalışıyoruz. 21 haftadır zaman zaman 10 puan farka ulaşarak liderliğimizi sürdürdük. Ancak son haftalarda gerek saha içi hakem hataları gerekse rakiplerimiz tarafından büyük saldırı ve şiddete maruz kaldık. Biz 2.5 milyonluk bir kentin temsilcisi olarak kimseden bize ayrıcalık yapılmasını istemiyoruz. Sadece haklarımızın korunmasını istiyoruz dedi

"TFF VE MHK'YI GÖREVE DAVET EDİYORUZ"

Başkan Saltık sözlerinin devamında ise, "Kütahya Belediye Başkanı Kütayha'da oynadığımız maçta makam gücünü kullanarak çok yakışıksız ifadeler kullandı. Nevşehir Belediyespor müsabakasında maç başlamadan protokola saldırı yapılıyor 25 dakika hakem maçı geç başlatıyor ve maçı taraftarlarımız arasında izlemek zorunda kaldık. Derincespor maçı hakemi rakip takımı sahada 12 adamla korner kullandırıyor. 90 dakika içinde oyuncularımızın gardını düşürüp tüm takdir haklarını fazlasıyla Derincespor lehine verirken, net golümüzü iptal ederek bizleri mağdur ettiler." dedi.

"SAHA DIŞI OLAYLARLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Öte yandan mağdur olduklarını belirten Saltık, "Son üç, dört maçtır çok ciddi anlamda saha dışı olaylarla karşı karşıyayız. Biz bize ayrıcalık tanınsın istemiyoruz. Sadece adalet istiyoruz. Bu sebeple Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK'den son haftalarda daha dikkatli olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.