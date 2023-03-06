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Yeni Malatyasporlu Erşan Yaşa, Fatsa Belediyespor'a kiralandı

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Yeni Malatyasporlu Erşan Yaşa, Fatsa Belediyespor'a kiralandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Spor Toto 1. Lig'den çekilme kararı alan Yeni Malatyaspor'da Erşan Yaşa, Fatsa Belediyespor'da kiralık olarak forma giyecek.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Spor Toto 1. Lig'den çekilme kararı alan Yeni Malatyaspor'da Erşan Yaşa, Fatsa Belediyespor'da kiralık olarak forma giyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, ligden çekilme kararı sonrası futbolcuların transfer sürecinin devam ettiği belirtilerek kiralık olarak takımdan ayrılan Erşan Yaşa'nın Fatsa Belediyespor forması giyeceği ifade edildi.

Açıklamada futbolcuyla en kısa sürede tekrar bir arada olma dileği de iletildi.

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Kaynak: AA / Spor

Yeni Malatyaspor Kahramanmaraş Spor Spor Haberler

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