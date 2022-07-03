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Yeni Malatyaspor yeni sezon çalışmalarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Yeni Malatyaspor yeni sezon çalışmalarını sürdürdü

Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlılarda eksiler göze çarparken gençlerin antrenmandaki isteği ve azmi dikkat çekti.

2022-2023 sezonunda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Doğu Anadolu ekibi, takımdaki eksikliklerin tamamlanmasıyla beraber lige iyi bir başlangıç yaparak 6 yıl sonra veda ettiği Süper Lig'e tekrardan çıkmak istiyor. Teknik Direktör Cihat Arslan'ın oyuncuların antrenmandaki isteği ve azminden memnun olduğu öğrenildi.

Yeni Malatyaspor'da tekrardan kongre kararı alınmasından dolayı yeni transferlerin olup olmayacağı ise sarı-siyahlı ekipte merak konusu.

(Numan Güder/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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