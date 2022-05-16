Yeni Malatyaspor'un mali genel kurul toplantısı 31 Mayıs'ta yapılacak - Haberler

Yeni Malatyaspor'un mali genel kurul toplantısı 31 Mayıs'ta yapılacak
AA - Volkan Kaşik - Spor
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da olağan mali genel kurul toplantısının 31 Mayıs'ta gerçekleştirileceği bildirildi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da olağan mali genel kurul toplantısının 31 Mayıs'ta gerçekleştirileceği bildirildi.
Sarı-siyahlı kulübün açıklamasında, "Yıllık olağan mali genel kurul toplantımız 31 Mayıs Salı günü saat 10.00'da Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki altyapı toplantı salonunda yapılacaktır. Kongremiz, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde 4 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.
AA / Volkan Kaşik - Spor