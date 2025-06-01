Yeni Malatyaspor'un Genel Kurulu Ertelendi
Yeni Malatyaspor Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurulu ve seçimli genel kurulu, gerekli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Toplantı 8 Haziran Pazar günü yapılacak.
Yeni Malatyaspor Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurul ve olağan seçimli genel kurulu ertelendi.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, bugün yapılacak yıllık olağan mali genel kurul ve olağan seçimli genel kurul toplantısı, gerekli çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilemedi.
Ertelenen toplantı, 8 Haziran Pazar günü yapılacak.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Spor