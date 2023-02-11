Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni Malatyaspor: "Türkiye Futbol Federasyonu'na ligden çekilme talebimizi ilettik"

Spor Haberleri

Yeni Malatyaspor: 'Türkiye Futbol Federasyonu'na ligden çekilme talebimizi ilettik'

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu'na ligden çekilme taleplerini ilettiklerini söyleyerek, "Henüz acılarımız taze ve yaralarımızı sarmakla meşgul durumdayken, futbol oynamak gibi bir düşünce içerisinde değiliz.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu'na ligden çekilme taleplerini ilettiklerini söyleyerek, "Henüz acılarımız taze ve yaralarımızı sarmakla meşgul durumdayken, futbol oynamak gibi bir düşünce içerisinde değiliz. Bu durumda şehrimizde futbol oynamaya uygun bir ortam da bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere, Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetinde yaşanan depremden birçok şehrimiz gibi Malatya'mız da etkilenmiş bulunmaktadır. Şehrimizi ve ülkemizi derinden etkileyen bu afet karşısında, ilimizde hayat durma noktasına gelmiştir. Aynı zamanda bu depremde, kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan da vefat etmiştir. Henüz acılarımız taze ve yaralarımızı sarmakla meşgul durumdayken, futbol oynamak gibi bir düşünce içerisinde değiliz. Bu durumda şehrimizde futbol oynamaya uygun bir ortam da bulunmamaktadır. Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, Türkiye Futbol Federasyonu'na ligden çekilme talebimizi iletmiş bulunmaktayız" denildi. - İSTANBUL

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Yeni Malatyaspor Futbol Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title