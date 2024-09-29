Üye Girişi
Haberler

Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Devriş Deniz, Amed Maçını Değerlendirdi

Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Devriş Deniz, Amed Maçını Değerlendirdi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Malatyaspor, Amed Sportif Faaliyetler'e 4-2 yenilerek Türkiye 1. Lig'de kötü bir sonuç aldı. Teknik Sorumlu Devriş Deniz, maçın başındaki erken gollerin ve savunma hatalarının mağlubiyete yol açtığını belirtti.

Trendyol 1. Lig'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanan karşılaşmada Amed Sportif Faaliyetler'e 4-2 yenilen Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Devriş Deniz, her maçın bir hikayesi olduğunu, bu maçın hikayesinin de böyle olduğunu belirtti.

Şanlıurfa'da oynanan ve 4-2 kaybettikleri karşılaşma sonrası açıklamada bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Devriş Deniz, "Maçın başında ve ikinci yarının başında yediğimiz erken goller maçın temposuna etki etti, yani farkın oluşmasını sağladı. İki fark oluştu ama müdafaada çok hata yaptık. Yani 2 gol atan takımın puan alması lazım aslında ama müdafaada yaptığımız hata, bireysel hatalar bize pahalıya mal oldu. Yapacak bir şey yok, önümüzdeki maça bakacağız. Her maçın bir hikayesi var, bu maçın hikayesi de böyle" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yeni Malatyaspor Yerel Haberler Türkiye 3-sayfa Futbol Spor

İstanbul'a şiddetli sağanak yağış uyarısı! Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

Saat verildi, sıcaklıklar rekor seviyede düşecek

 Savunmaları da çileden çıkaracak cinsten! Şimşek'in çağrısının ardından herkes aynı şirketi ihbar ediyor

Şimşek'in çağrısının ardından herkes aynı şirketi ihbar ediyor

 Nasrallah posteri, bir şehrimizi karıştırdı! Yazdıkları yazı da bir o kadar ilginç

Nasrallah posteri, bir şehrimizi karıştırdı! Yazdıkları yazı da bir o kadar ilginç
Karısının direksiyon hocasını bu hale getirdi! Olayın nedeni akılalmaz

Karısının öğretmenini bu hale getirdi! Olayın nedeni akılalmaz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
30 Eylül İzmir Hava durumu | İzmir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İzmir'de hava nasıl olacak? 30 Eylül Hava durumu | İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İstanbul'da hava nasıl olacak? Trabzonspor- Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Trendyol Süper Lig 7. Hafta Trabzonspor- Konyaspor maç özeti! Bein Sports CANLI izle! (ANTALYASPOR- FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Antalyaspor- Fenerbahçe maçının ilk 11'leri! Eyüpspor- Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Eyüpspor- Gaziantep FK maç özeti! Eyüpspor Gaziantep FK MAÇI CANLI İZLE! Eyüpspor- Gaziantep FK maçı şifresiz, HD izleme linki var mı? Eyüospor- Gaziantep maçı kaç kaç? KUŞADASISPOR- BORNOVA 1877 MAÇI İZLE! Kuşadasıspor- Bornova 1877 maçı şifresiz mi? SOMASPOR- BEYOĞLU YENİ ÇARŞI MAÇI İZLE! Somaspor- Beyoğlu Yeni Çarşı maçı ne zaman? TFF 2. Lig maçı izleme linki var mı? Atletico Madrid- Real Madrid maçı CANLI İZLE! İspanya LaLiga ATLETICO MADRID- REAL MADRID MAÇI HD, şifresiz izleme linki var mı? Canlı maç izle! Osmaniyespor FK - Yozgat Bozok Spor maçı CANLI İZLE! Osmaniyespor- Yozgat Bozok maçı şifresiz mi? (TFF 2. Lig)
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });