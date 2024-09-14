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Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Uçkun'dan Mağlubiyet Açıklaması

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Yeni Malatyaspor'un Teknik Direktörü Murat Uçkun, Çorum FK'ya 4-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından takımının performansından üzüntü duyduğunu belirtti.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun, "Güzellikler adına Yeni Malatyaspor ve Çorum FK taraftarlarının fair-play'in haricinde herhangi bir şey sergileyemediğimiz için üzgünüz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Ankara'da Çorum FK ile karşılaşan Yeni Malatyaspor 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun, takımının düşük bir performans sergilediğini işaret ederek, "3 maç sonunda aldığımız 3 mağlubiyet ve hiç gol atmamamıza karşın kalemizde gördüğümüz 9 gol neticesinde durumun hiç de iyi olmadığını biliyoruz. Bugün Ankara'da güzellikler adına Yeni Malatyaspor ve Çorum FK taraftarlarının fair-play'in haricinde herhangi bir şey sergileyemediğimiz için üzgünüz" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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