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Yeni Malatyaspor Süper Lig'e oynamak istiyor

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Spor Haberleri

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, kulübün borcunu sıfırlayıp Süper Lig'e oynayacak bir kadro oluşturmak istediklerini söyledi.

Yeni Malatyaspor'da hedef; Süper Lig

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, kulübün borcunu sıfırlayıp Süper Lig'e oynayacak bir kadro oluşturmak istediklerini söyledi.

GALATASARAY - BAYERN MUNIH MAÇINA DOĞRU

17.00 Teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcusu basın toplantısında konuşacak.

18.00 Temsilcimiz, Bayern Münih maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

11.30 Bayern Münih, hazırlıklarını Almanya'da yapacağı antrenmanla noktalayacak.

19.45 Teknik direktör Thomas Tuchel ve bir futbolcusu basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

SÜPER LİG

20: 00 Trabzonspor - Alanyaspor

20: 00 Fatih Karagümrük - Adana Demirspor

1. LİG

20: 00 Gençlerbirliği - Altay

BEŞİKTAŞ

14: 00 Siyah-beyazlı kulüpte yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edeceği Ludogorets maçı hazırlıklarına başlayacak.

TRABZONSPOR

13.00 Başkan Ertuğrul Doğan, Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği'ne ziyarette bulunacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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