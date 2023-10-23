Yeni Malatyaspor Süper Lig'e oynamak istiyor
Spor Haberleri
Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, kulübün borcunu sıfırlayıp Süper Lig'e oynayacak bir kadro oluşturmak istediklerini söyledi.
Yeni Malatyaspor'da hedef; Süper Lig
Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, kulübün borcunu sıfırlayıp Süper Lig'e oynayacak bir kadro oluşturmak istediklerini söyledi.
GALATASARAY - BAYERN MUNIH MAÇINA DOĞRU
17.00 Teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcusu basın toplantısında konuşacak.
18.00 Temsilcimiz, Bayern Münih maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
11.30 Bayern Münih, hazırlıklarını Almanya'da yapacağı antrenmanla noktalayacak.
19.45 Teknik direktör Thomas Tuchel ve bir futbolcusu basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.
SÜPER LİG
20: 00 Trabzonspor - Alanyaspor
20: 00 Fatih Karagümrük - Adana Demirspor
1. LİG
20: 00 Gençlerbirliği - Altay
BEŞİKTAŞ
14: 00 Siyah-beyazlı kulüpte yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirilecek.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edeceği Ludogorets maçı hazırlıklarına başlayacak.
TRABZONSPOR
13.00 Başkan Ertuğrul Doğan, Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği'ne ziyarette bulunacak.