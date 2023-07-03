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Yeni Malatyaspor, sportif direktör Damir İbric ile yollarını ayırdı

Yeni Malatyaspor, sportif direktör Damir İbric ile yollarını ayırdı

Spor Haberleri

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 2022-2023 sezonunda Spor Toto 1. Lig'den çekilen Yeni Malatyaspor, sportif direktör Damir İbric ile yollarını ayırdı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Profesyonel futbol takımımızın sportif direktörlük görevini yapan Damir İbric ile yollarımız ayrılmıştır. Katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 2022-2023 sezonunda Spor Toto 1. Lig'den çekilen Yeni Malatyaspor, sportif direktör Damir İbric ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın sportif direktörlük görevini yapan Damir İbric ile yollarımız ayrılmıştır. Katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Spor

Yeni Malatyaspor Kahramanmaraş Spor Spor Haberler

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