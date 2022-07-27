Yeni Malatyaspor sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, sezon hazırlıklarına devam etti.
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Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, sezon hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. İdmanda futbolcular, salonda kuvvet çalıştı.
Akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla günü tamamlayacak olan sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını Malatya'da sürdürecek.
AA / Volkan Kaşik - Spor