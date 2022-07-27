Yeni Malatyaspor sezon hazırlıklarını sürdürüyor Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, sezon hazırlıklarına devam etti. Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, sezon hazırlıklarına devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. İdmanda futbolcular, salonda kuvvet çalıştı. Akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla günü tamamlayacak olan sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını Malatya'da sürdürecek. Spor AA / Volkan Kaşik Yeni Malatyaspor Cihat Arslan Spor Haberler

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