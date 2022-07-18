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Yeni Malatyaspor sezon hazırlıklarını sürdürüyor

AA - Volkan Kaşik - Spor
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Yeni Malatyaspor sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda çeşitli çalışmalar yapıldı.

Günü tek antrenmanla tamamlayan sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını kentte sürdürüyor.

AA / Volkan Kaşik - Spor

Yeni Malatyaspor Cihat Arslan Spor Haberler

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