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Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlılar, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Spor

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