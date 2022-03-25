Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA - Volkan Kaşik - Spor
 - Güncelleme:
Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.

Bir süredir sakatlığı bulunan futbolcu Nuri Fatih Aydın, fizyoterapist eşliğinde bireysel antrenmanlara başladı.

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

AA / Volkan Kaşik - Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, 4 Nisan, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title