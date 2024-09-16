Yeni Malatyaspor, Manisa FK Maçına Hazırlanıyor
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Manisa FK ile yapacağı maç için antrenmanlara başladı. Sarı-siyahlı takım, altyapı teknik sorumlusunun gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 20 Eylül Cuma günü deplasmanda Manisa FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde altyapı teknik sorumlusu Murat Uçkun yönetiminde antrenman yaptı.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, topla çalışmalar gerçekleştirdi.
Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.