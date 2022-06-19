Yeni Malatyaspor Kulübünün seçimli olağan genel kurul toplantısı ertelendi - Haberler

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Yeni Malatyaspor Kulübünün seçimli olağan genel kurul toplantısı ertelendi

AA - Volkan Kaşik - Spor
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Yeni Malatyaspor Kulübünün seçimli olağan genel kurul toplantısı ertelendi

Spor Toto Süper Lig'den düşen Yeni Malatyaspor'da kulübün seçimli olağan genel kurul toplantısı, 26 Haziran'a ertelendi.

Spor Toto Süper Lig'den düşen Yeni Malatyaspor'da kulübün seçimli olağan genel kurul toplantısı, 26 Haziran'a ertelendi.

Sarı-siyahlı kulüp, bugün Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılması planlanan seçimli olağan genel kurul toplantısının ertelendiğini duyurdu.

Açıklamada, "Bugün yapılması planlanan seçimli olağan genel kurul toplantımız, yeterli çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle ertelenmiştir. Kongremiz, 26 Haziran Pazar günü saat 10.00'da Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

AA / Volkan Kaşik - Spor

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