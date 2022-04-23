Yeni Malatyaspor Kulübünde olağanüstü kongre iptal edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni Malatyaspor Kulübünde olağanüstü kongre iptal edildi

AA - Volkan Kaşik - Spor
 - Güncelleme:
Yeni Malatyaspor Kulübünde olağanüstü kongre iptal edildi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da yarın gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü seçimli kongrenin iptal edildiği bildirildi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da yarın gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü seçimli kongrenin iptal edildiği bildirildi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "24 Nisan Pazar günü yapılması planlanan kulübümüzün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, tüzük gereği olağan genel kurulun mayıs ayında yapılacak olması ve seçilecek yönetim kurulunun mayıs ayında tekrar seçime gidecek olması sebebiyle, divan kurulumuz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız ile yaptığımız istişareler sonucu iptal edilmiştir. Mayıs ayında yapılacak olağan genel kurul toplantısıyla ilgili duyuru ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

AA / Volkan Kaşik - Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Nisan, Mayıs, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title