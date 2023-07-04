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Yeni Malatyaspor Kulübü, mali ve olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı yapacak

Yeni Malatyaspor Kulübü, mali ve olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı yapacak

Spor Haberleri

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Spor Toto 1. Lig'den çekilen Yeni Malatyaspor Kulübü, mali ve olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı düzenleyecek. Toplantılar, farklı tarihlerde ve mekanlarda gerçekleştirilecek.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 2022-2023 sezonunda Spor Toto 1. Lig'den çekilen Yeni Malatyaspor Kulübü, mali ve olağanüstü seçimli genel kurulu toplantısı gerçekleştirecek.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yıllık olağan mali genel kurul toplantısının 15 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00'da, olağanüstü seçimli genel kurulun ise 16 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılacağı belirtildi.

Her iki genel kurul toplantısında da çoğunluk sağlanmaması halinde yıllık olağan mali genel kurulun 22 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00'da, olağanüstü seçimli genel kurulun ise 23 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Spor

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