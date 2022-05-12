Yeni Malatyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

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Yeni Malatyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA - Volkan Kaşik - Spor
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Yeni Malatyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 14 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 14 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

AA / Volkan Kaşik - Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Mayıs, Spor, Haberler

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