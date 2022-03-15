Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA - Volkan Kaşik - Spor
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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 19 Mart Cumartesi günü Kasımpaşa'yı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 19 Mart Cumartesi günü Kasımpaşa'yı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.
Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
AA / Volkan Kaşik - Spor