Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
AA - Volkan Kaşik - Spor
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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 19 Mart Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 19 Mart Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirildi.
Basına kapalı gerçekleştirilen idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.
Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Galatasaray - Beşiktaş derbisini sizce hangi takım kazanır? #GS | #BJK | #GSvBJK— Haberler (@Haberler) March 14, 2022
AA / Volkan Kaşik - Spor