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Yeni Malatyaspor, kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın enkaz altında kaldığını açıkladı

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Yeni Malatyaspor, kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın enkaz altında kaldığını açıkladı

Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor, kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın deprem sonrası enkaz altında kaldığını ve henüz kendisinden haber alınamadığı açıkladı.

Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor, kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın deprem sonrası enkaz altında kaldığını ve henüz kendisinden haber alınamadığı açıkladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Malatya'da da hissedilen depremde kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın enkaz altında kaldığını ve henüz kendisinden haber alınamadığı duyurdu. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, depremde hasar görerek yıkılan binada bulunmaktadır. Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Şu an henüz kendisinden haber alınamamıştır. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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