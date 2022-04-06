Yeni Malatyaspor, GZT Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı
AA - Volkan Kaşik - Spor
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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü sahasında GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü sahasında GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.
Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Futbolcuların espor takımı kurmalarını destekliyor musunuz? #Futbol #Espor #Esports— GameGar (@gamegarcom) March 31, 2022
AA / Volkan Kaşik - Spor