Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA - Volkan Kaşik - Spor
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında 21 Mayıs Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında 21 Mayıs Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.
Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
AA / Volkan Kaşik - Spor