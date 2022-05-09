Yeni Malatyaspor eski futbolcusu Lukoki, 29 yaşında hayatını kaybetti - Haberler

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Yeni Malatyaspor eski futbolcusu Lukoki, 29 yaşında hayatını kaybetti

AA - Fatih Erel - Spor
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Yeni Malatyaspor eski futbolcusu Lukoki, 29 yaşında hayatını kaybetti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu Demokratik Kongolu Jody Lukoki, 29 yaşında hayatını kaybetti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu Demokratik Kongolu Jody Lukoki, 29 yaşında hayatını kaybetti.

En son Hollanda'nın Twente kulübünde oynayan Lukoki hakkında kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah Twente, Jody Lukoki'nin vefat ettiğine dair korkunç bir haber aldı. Kulüp bu trajik olay karşısında derin üzüntü içinde." ifadeleri kullanıldı.

Lukoki'nin ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

Futbolda profesyonel kariyerine Ajax'ta başlayan Lukoki, Yeni Malatyaspor dışında Zwolle, Ludogorets ve Twente'te de oynadı.

AA / Fatih Erel - Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Hollanda, Twente, Spor, Haberler

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