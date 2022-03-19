Yeni Malatyaspor'da Sadık Çiftpınar, süresiz kadro dışı bırakıldı - Haberler

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Yeni Malatyaspor'da Sadık Çiftpınar, süresiz kadro dışı bırakıldı

Demirören Haber Ajansı - Taha Ayhan - Spor
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Yeni Malatyaspor'da Sadık Çiftpınar, süresiz kadro dışı bırakıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa karşısında taraftarın tepkisinin ardından oyundan çıkmak isteyen Sadık Çiftpınar'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa karşısında taraftarın tepkisinin ardından oyundan çıkmak isteyen Sadık Çiftpınar'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Sadık Çiftpınar, bugün oynanan Kasımpaşa SK müsabakasındaki disiplinsiz davranışı sebebiyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Sadık Çiftpınar, Kasımpaşa, Spor, Haberler

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