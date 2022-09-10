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Yeni Malatyaspor'da Haqi Osman ve Philip Awuku sevinci

Spor Haberleri

Yeni Malatyaspor'da Haqi Osman ve Philip Awuku sevinci

Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor, 2 oyuncusunun lisansını çıkarmanın sevincini yaşıyor.

Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor, 2 oyuncusunun lisansını çıkarmanın sevincini yaşıyor.

Sarı-siyahlı ekip, Haqi Osman ve Philip Awuku'nun lisanslarının çıkması için yeni bir girişimde bulunmuş ve bütün evraklarla, dosyaları Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) sunmuştu. Ligde geride kalan 4 haftada kadro genişliği noktasında büyük sıkıntı yaşayan ve bu 2 oyuncuya ihtiyaç duyan Doğu Anadolu ekibine TFF'den müjdeli haber geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Haqi Osman ve Philip Awuku'nun lisansları için sarı-siyahlı kulübe olumlu dönüş yaptı. Bu iki oyuncunun lisansları çıktı. Haqi Osman ve Philip Awuku, teknik direktör Cihat Arslan'ın görev vermesi halinde Manisaspor FK maçında forma giyebilecek.

Spor Toto 1. Lig'de henüz galibiyet ile tanışamayan Doğu Anadolu ekibi, Manisaspor FK maçında mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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