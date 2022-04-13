Yeni Malatyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı - Haberler

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Yeni Malatyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

AA - Orhan Yoldaş - Spor
Yeni Malatyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 18 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 18 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.

Basına kapalı olan, koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

AA / Orhan Yoldaş - Spor

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