Yeni Malatyaspor'da bir kez daha genel kurul yapılacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni Malatyaspor'da bir kez daha genel kurul yapılacak

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Yeni Malatyaspor'da bir kez daha genel kurul yapılacak

Süper Lig'e geçen sezon veda eden Yeni Malatyaspor Kulübü'nde yeniden genel kurul yapılması kararı alındı.

Süper Lig'e geçen sezon veda eden Yeni Malatyaspor Kulübü'nde yeniden genel kurul yapılması kararı alındı.

Geçtiğimiz hafta sonu Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda yapılan Yeni Malatyaspor Olağan Genel Kurulu'nda oylamayla başkanlığa Aziz Ayboğa seçilmişti. Yeni Malatyaspor kulübünün resmi sosyal medyasından yapılan açıklamada yeni başkan seçilen Aziz Ayboğa'nın açıklamalarına yer verildi. Açıklamada, "Şehrimizin kıymetli Valisi ile yaptığımız görüşmelerde yeniden bir genel kurul kararı alınmasının Yeni Malatyaspor Kulübü için daha faydalı olacağına kanaat getirdik. Şahsım olarak Yeni Malatyaspor'a geçmişte yapmış olduğum hizmetlerin devamlılığını da yapmaya her daim hazırım" ifadelerine yer verildi.

Yeni sezon hazırlıklarına 30 Haziran'da başlayacak olan Doğu Anadolu ekibinin, akıbetinin ne olacağı merakla bekleniyor. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title