Yeni Malatyaspor'da bayramlaşma töreni - Haberler

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Yeni Malatyaspor'da bayramlaşma töreni

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Yeni Malatyaspor'da bayramlaşma töreni

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Nurettin Soykan Altyapı Tesisleri'nde düzenlenen törende basın mensupları ile bir araya gelerek bayramlaştı.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Nurettin Soykan Altyapı Tesisleri'nde düzenlenen törende basın mensupları ile bir araya gelerek bayramlaştı.

Nurettin Soykan Altyapı Tesisleri'nde düzenlenen bayramlaşma törenine Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan'ın yanı sıra, Yardımcı Antrenör Mert Korkmaz, Kulüp Genel Müdürü Selçuk Günaydın, Genel Kaptan Damir İbric, Altyapı Sorumlusu Levent Doğandemir ve basın mensupları katıldı.

Törende kısa bir konuşma yapan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Arslan, "Buradaki amacımız bayramlaşma geleneği başlatmaktı. Takım ne olursa olsun, durumumuz ne olursa olsun, yaşadığımız sıkıntılar ne olursa olsun bayramın ortak özelliği bir arada buluşmak, bir arada oturup sohbet edebilmek, bir araya gelebilmek bunun için buradayız, bu niyetle toplantı düzenledik. Katılan basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sizin aracılığınızla başta Valimiz olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız ve şehrimiz yöneten bütün büyüklerimizde saygı ve sevgilerimizi iletiyorum. Geçen hafta personelimize belediye başkanımız tarafından bayram hediyesi olmuştu. Onu da maçtan sonra küçük de olsa söylemiştim. Bu belediye başkanımızın Ömür Bey'le beraber gerçekleştirdiği bir jesti simgesel olarak çok değerliydi sonsuz teşekkür ediyorum, herkesin bayramı mübarek olsun" diye konuştu - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Yeni Malatyaspor, Selçuk Günaydın, Mert Korkmaz, Cihat Arslan, Spor, Haberler

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