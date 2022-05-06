Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

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Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA - Orhan Yoldaş - Spor
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Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan tesislerindeki antrenman, teknik direktör Cihat Arslan gözetiminde gerçekleşti.

Basına kapalı gerçekleştirilen idmanda takım, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından çeşitli istasyon çalışmaları yaptı.

AA / Orhan Yoldaş - Spor

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