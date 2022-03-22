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Yeni Malatyaspor, Başakşehir'e konuk oluyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Yeni Malatyaspor, Başakşehir'e konuk oluyor

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak.

4 Nisan Pazartesi günü saat 20.30'da deplasmanda İstanbul temsilcisi Başakşehir ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, bu maçı kazanarak ligde kalma umutlarını devam ettirmek istiyor. Kasımpaşa yenilgisi sonrası ligde kalma şansını zora sokan sarı-siyahlı ekip, Başakşehir maçında mutlak 3 puan parolası ile sahaya çıkacak.

İki ekip şu ana kadar 9 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Yeni Malatyaspor'un 1 galibiyeti bulunurken, Kasımpaşa 6 kez kazandı. 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Başakşehir'e konuk oluyor

Yeni Malatyaspor, Başakşehir'e konuk oluyor

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, 4 Nisan, Spor, Haberler

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