Yeni Malatyaspor, Ankaragücü Maçına Hazırlanıyor
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri'nde devam etti. Altyapı teknik sorumlusu Murat Uçkun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu, ısınma, pas çalışması ve taktik antrenmanı yaptı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 18 Ekim Cuma günü MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde altyapı teknik sorumlusu Murat Uçkun yönetiminde antrenman yaptı.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, 5'e 2 pas çalışması ve taktik antrenmanı gerçekleştirdi.